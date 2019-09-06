Трёх сестёр и брата найденной в лесу двухлетней Василисы изъяли из семьи

Саму малышку решено на вертолёте доставить в больницу для тщательного обследования.

Из семьи двухлетней Василисы, которую нашли в лесу под Вологдой спустя двое суток поиска, изъяли всех остальных детей — мальчика-первоклассника и трёх дочек, младшей из которых всего три месяца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Вологодской области.

— Женщина является матерью пятерых малолетних детей, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учёте в органах внутренних дел. В связи с неблагоприятными условиями воспитания дети из семьи изъяты, — уточнили в управлении.

Василису, которая ещё не оправилась после проведённых в тайге дней и ночей, решено на вертолёте доставить в Вологодскую детскую клиническую больницу для тщательного обследования.

Как писал Лайф, Василису искали с 4 сентября. Она исчезла с детской площадки в селе Красном, пока её мать отлучилась на десять минут, чтобы покормить свою новорождённую дочь. Сегодня волонтёры нашли девочку.