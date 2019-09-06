Лукашенко призвал Россию "не гнобить" Белоруссию, а быть "старшим братом"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию быть "старшим братом" для Минска и поддерживать в трудную минуту, а "не гнобить и наклонять".

— Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали, — приводит слова Лукашенко агентство Белта.

Он добавил, что уже "тысячу раз" говорил, что Россия и Белоруссия — это один народ, а заодно отверг утверждения, что Минск во внешней политике якобы развернулся на Запад.

— И не надо это превозносить до небес и говорить, что Лукашенко развернулся на Запад. Слушайте, вот как минимум меня лично на Западе никто не ждет, — подытожил глава республики.

Ранее Лукашенко заявлял, что Минск "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией.