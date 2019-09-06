"Форд" показал видео с электрическим кроссовером в стиле Mustang

Производитель новой модели решил разрушить стереотипы о сложностях с батареями электрокаров в холода.

Компания Ford опубликовала видео с новым электрическим внедорожником Ford, который создан под влиянием культового Mustang.

Создатели машины заявили, что хотят развеять мифы о неэффективности электрокаров в плохих погодных условиях. Так, на видео они показали, как внедорожник с успехом проходит испытания в суровых дорожных условиях при температуре до минус 40 градусов. Автомобиль представили в камуфляже, скрыв внешний вид модели от фотошпионов.

Продажи электрического кроссовера Ford Mustang начнутся осенью 2020 года.

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