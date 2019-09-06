Дело о нападении на Памфилову передано в центральный аппарат СКР

Следователи выяснят, в частности, связано ли преступление с профессиональной деятельностью главы Центризбиркома.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать материалы уголовного дела о разбойном нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу её профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершённого преступления по поручению главы СК России займутся следователи ГСУ, — заявила она.

К расследованию будут также привлечены оперативные силы МВД и ФСБ России. Следователи установят мотив и обстоятельства преступления, а также выяснят, связано ли нападение с профессиональной деятельностью Памфиловой.

Напомним, что минувшей ночью на дом главы ЦИК РФ в подмосковной Истре совершили разбойное нападение. По данным Лайфа, всё произошло, когда Памфилова вышла в прихожую перед сном, чтобы запустить в дом своего кота. Неизвестный в маске несколько раз ударил её электрошокером. По факту инцидента возбудили уголовное дело. В коттеджном посёлке, где произошёл инцидент, усилили охрану.