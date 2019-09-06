Путина проинформировали о нападении на Памфилову

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Фото © LIFE / Андрей Тишин 

Президента РФ Владимира Путина проинформировали о том, что неизвестный напал на главу ЦИК России Эллу Памфилову. Об этом пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил РИА "Новости".

— Президенту доложено, — заявил представитель Кремля.

Напомним, что минувшей ночью на дом главы ЦИК РФ в подмосковной Истре совершили разбойное нападение. По данным Лайфа, всё произошло, когда Памфилова вышла в прихожую перед сном, чтобы запустить в дом своего кота. Неизвестный в маске несколько раз ударил её электрошокером.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Сама Памфилова уже прокомментировала инцидент.

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