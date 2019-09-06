Синоптики пообещали июльскую погоду в европейской части России

Уже завтра столбики термометров покажут 23 градуса тепла, а 8 сентября станет ещё жарче.

В большинство регионов европейской части России в предстоящие выходные вернётся летняя погода. Воздух прогреется до 25 градусов, что характерно для июля. Прогноз на 7–8 сентября озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Погода будет просто чудесная и, что важно, устойчивая. В выходные дни она будет без осадков, небольшая облачность, ночные температуры — 11–13 градусов тепла, днём в субботу будет 21–23 градуса тепла, а в воскресенье — 23–25 градусов тепла, — рассказал синоптик ТАСС.

Вильфанд добавил, что погода на выходных будет "совершенно летней", характерной для июля.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ждать завтра заморозков и дождя со снегом.