Синоптики пообещали июльскую погоду в европейской части России

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Уже завтра столбики термометров покажут 23 градуса тепла, а 8 сентября станет ещё жарче.

В большинство регионов европейской части России в предстоящие выходные вернётся летняя погода. Воздух прогреется до 25 градусов, что характерно для июля. Прогноз на 7–8 сентября озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода будет просто чудесная и, что важно, устойчивая. В выходные дни она будет без осадков, небольшая облачность, ночные температуры — 11–13 градусов тепла, днём в субботу будет 21–23 градуса тепла, а в воскресенье — 23–25 градусов тепла, — рассказал синоптик ТАСС.

Вильфанд добавил, что погода на выходных будет "совершенно летней", характерной для июля.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ждать завтра заморозков и дождя со снегом.

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