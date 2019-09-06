На Урале уволили трёх полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в автозаке

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 Фото © СУ СКР по Свердловской области

Своих должностей также лишись непосредственные руководители фигурантов уголовного дела.

На Урале уволили трёх полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании 22-летней иностранки в служебном автомобиле, ещё 14 сотрудников ОВД привлечены к ответственности. Об этом сообщил Лайфу глава пресс-службы УМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По факту нашумевшего ЧП с тремя сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД РФ по Екатеринбургу 17 должностных лиц гарнизона привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — рассказал полковник Горелых.

По его словам, три непосредственных руководителя обвиняемых уволены со службы, ещё трое — понижены в должности. Кроме того, восьми офицерам вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Как ранее писал Лайф, по версии следствия, девушку изнасиловали в автозаке в ночь на 18 августа. Обвиняемые были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности УМВД РФ по Свердловской области.

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