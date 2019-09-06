Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный

Глава государства подчеркнул, что Россия должна быть на шаг впереди других стран в освоении космоса.

Президент России Владимир Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства и ввода в эксплуатацию космодрома Восточный. Он отметил, что ожидает более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ.

— Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первые полёты с использованием ракеты-носителя сверхтяжёлого класса. Запуск должен состояться, как мы уже говорили, с Восточного в 2028 году, — подчеркнул президент на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома.

Путин заявил, что Россия должна быть на шаг впереди других стран в освоении космоса. Для этого, по мнению президента, нужно наращивать конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал, а также совершенствовать собственную космическую инфраструктуру.

Ранее сегодня российский лидер заявил, что на космодроме Восточный накопилось много проблем, требующих его личного вмешательства.