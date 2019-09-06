Путин назвал приоритетную задачу для космической отрасли России

Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" оптимизировать себестоимость продукции корпорации, чтобы в перспективе снизить цену на космические системы и пуски.

— Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями "Роскосмоса", а также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и пусков самих, обеспечив при этом абсолютное качество и, безусловно, абсолютную надёжность, — заявил президент.

По словам главы государства, эта задача — приоритет номер один для космической отрасли России.

Также лидер страны потребовал выдержать намеченные сроки строительства и ввода в эксплуатацию космодрома Восточный, добавив, что Россия должна быть на шаг впереди других стран в освоении космоса.