Житель Курска заявил, что его собака загрызла кота для самообороны

Общественники призывают возбудить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Житель Курска, чья собака растерзала на улице кошку посреди бела дня, заявляет, что со стороны животного это была самооборона. Мужчину дома навестили следователи. Им он рассказал свою версию событий.

Владелец бойцовской собаки утверждает, что всегда выгуливает питомца с поводком и намордником, однако иногда снимает намордник, чтобы животное пощипало траву, которую оно ищет при отравлении. Именно в этот момент из кустов на собаку якобы кинулись две кошки. Одна вцепилась ей в загривок, другая — в морду.

— Я поводок потянул, он одного кота сбил, кот испугался и убежал. А эта как вцепилась в морду, четыре лапы с когтями, у моего кобеля тоже зубы. Получилось обоюдно у них, — привели в полиции слова мужчины.

Полицейские заявили, что опрошены были и владелец бойцовской собаки, и очевидцы. После проверки будет принято решение о привлечении к ответственности владельца собаки за нарушение правил содержания домашних животных.

Жители Курска меж тем создали петицию и требуют наказать живодёра.