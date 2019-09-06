Человеку-пауку "закрыли дверь" в киновселенную Marvel

Sony планирует запустить свою киновселенную, используя персонажей из мира супергероя.

Глава Sony Pictures Тони Винчикерра заявил, что в настоящий момент для Человека-паука "закрыта дверь" в киновселенную Marvel. По его словам, кинокомпании так и не смогли договориться об условиях финансирования фильмов о супергерое.

— Мы пытались найти способ решить этот конфликт... Сотрудники Marvel невероятные люди, мы их уважаем, но с другой стороны, и у нас тоже есть талантливые ребята, — сообщил Винчикерра на саммите Entertainment&Technology журналу Variety.

Он рассказал, что Sony планирует запустить свою киновселенную, используя персонажей из мира Человека-паука. Винчикерра заверил, что с супергероем "всё будет хорошо" и напомнил об успехе мультфильма "Человек-паук: Через вселенные", который был снят без участия Marvel.

Напомним, причиной конфликта между двумя киностудиями стали разногласия из-за финансирования фильма о супергерое. Disney, которой принадлежит Marvel, начала настаивать на увеличении своей доли с 5% до 50%.