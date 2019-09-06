Третьеклассник разбил машину родителей, отправившись на ней в школу

Мальчик признался, что раньше никогда не водил автомобиль, но был уверен, что с лёгкостью это сделает.

В Нижнем Тагиле третьеклассник решил поехать в школу на автомобиле. Девятилетний мальчик остался дома один и взял ключи от родительской Lada Priora. Об этом сообщается в паблике "Типичный Екатеринбург".

Однако далеко уехать ему не удалось. На парковке он столкнулся с "мицубиси", разбив об неё отцовскую "Ладу". Мальчика доставили в больницу, но вскоре отпустили.

Школьник признался, что раньше никогда не водил автомобиль. Но решил, что сделает это без труда, так как видел, как водят взрослые.