Третьеклассник разбил машину родителей, отправившись на ней в школу

795

Фото © VK / Типичный Екатеринбург

Мальчик признался, что раньше никогда не водил автомобиль, но был уверен, что с лёгкостью это сделает.

В Нижнем Тагиле третьеклассник решил поехать в школу на автомобиле. Девятилетний мальчик остался дома один и взял ключи от родительской Lada Priora. Об этом сообщается в паблике "Типичный Екатеринбург".

<p>Фото © VK / Типичный Екатеринбург</p>

Однако далеко уехать ему не удалось. На парковке он столкнулся с "мицубиси", разбив об неё отцовскую "Ладу". Мальчика доставили в больницу, но вскоре отпустили.

Школьник признался, что раньше никогда не водил автомобиль. Но решил, что сделает это без труда, так как видел, как водят взрослые.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×