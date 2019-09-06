Минфин открестился от планов введения новых налогов для водителей BlaBlaCar

По действующему законодательству, если водитель получает доход, соответственно, самостоятельно уплачивает НДФЛ. И ведомство этот расклад устраивает.

Минфин опроверг сообщение о планах введения новых налогов для водителей карпулинга — сервисов совместных поездок по типу всем известного BlaBlaCar. В пресс-службе ведомства напомнили, что, согласно Налоговому кодексу, любой доход физического лица и так облагается налогом в размере 13%. Нововведений на этот счёт в министерстве пока не планируют.

— То есть по действующему законодательству, если водитель получает доход, соответственно, самостоятельно уплачивает НДФЛ. Никаких новаций в части уплаты и взимания этого налога Минфин не предлагает, — заверили в Минфине.

Однако в том случае, если водитель зарегистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный доход, то ставка для него составит всего 4%.

К слову, этим летом Минтранс предложил проект, регулирующий работу сервисов по поиску попутчиков. Новая редакция закона предполагает более строгие требования к водителю и ограничения по поездкам в сутки.

В то же время организация "Общероссийское объединение пассажиров" предлагает и вовсе запретить BlaBlaCar и ещё более 200 похожих сервисов за "осуществление продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан".

С водителями и попутчиками, которые нашли друг друга через BlaBlaCar, на самом деле иногда случались ужасные вещи. Так, прошлой зимой 39-летний пассажир убил 29-летнюю москвичку, которая согласилась довезти его из столицы в Тулу.