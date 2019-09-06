Лукашенко пригрозил забрать две нитки "Дружбы" под импорт нефти из Польши

Белорусский лидер намекнул, что России это не выгодно, и призвал договориться "по-человечески".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает возможность импорта нефти через Польшу и Прибалтику, но тогда республика заберёт две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт в Европу идёт российская нефть.

— Это надо россиянам? Нет. Ну давайте договариваться по-человечески и будем делать так, как лучше. Вот это мои требования, — передаёт его слова Sputnik Беларусь.

Также белорусский лидер отметил, что он не развернулся на Запад, потому что его "там никто не ждёт". Однако и в России он не очень нужен, но раз народы братские, "приходится считаться".

В настоящий момент Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию.

Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко призвал Россию "не гнобить" Белоруссию, а быть "старшим братом".