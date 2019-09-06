Стали известны полученные Памфиловой травмы после нападения

У главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой после нападения повреждён палец руки и диагностирована травма в районе живота. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

— Элла Александровна в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота, — приводит заявление пресс-службы РИА "Новости".

Меж тем Памфилова сообщила, что преступник — молодой и достаточно высокий человек, а на его лице была маска.

Напомним, что минувшей ночью на дом главы ЦИК РФ в подмосковной Истре совершили разбойное нападение. По данным Лайфа, всё произошло, когда Памфилова вышла в прихожую перед сном, чтобы запустить в дом своего кота. Неизвестный в маске несколько раз ударил её электрошокером. По факту инцидента возбудили уголовное дело. В коттеджном посёлке, где произошёл инцидент, усилили охрану.