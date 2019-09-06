На сайте московского детского сада появилась реклама воронежских проституток

Адрес сайта с контактами жриц любви соседствовал со ссылками на галерею и перечень сведений для родителей.

На сайте столичного детского сада обнаружили раздел "Проститутки Воронежа". Он оказался спрятан в нижней части портала, где указаны контактные данные учреждения и размещена ссылка на его документы.

Сейчас сайт образовательного учреждения "Вега" недоступен. Как стало известно Лайфу, директор детсада написала заявление в полицию.

— Это не официальный сайт, он не от департамента образования. У нас был этот самый, он не официальный, его вскрыли, ничего с этим сделать не можем. Как увидели, сразу обратились в полицию, — рассказала Лайфу сотрудница детсада Елена.

Ранее Лайф рассказывал о скандале в Калининграде. Там выяснилось, что преподаватель музыки из детсада в свободное от работы время занималась проституцией. В обеих ипостасях её узнал один из родителей.