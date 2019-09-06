Telegram разрешил пользователям прятать свой номер телефона

В мессенджер также добавили возможность ограничить круг лиц, которые могут найти юзера по номеру.

В "Телеграме" появилась новая опция — "не показывать никому мой номер". Спрятать его теперь можно от всех пользователей, даже от людей из собственного списка контактов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Выбрать, кто из юзеров может видеть телефонный номер, нужно в настройках конфиденциальности. Там же можно ограничить круг лиц, которые могут найти пользователя по номеру телефона. Ещё одна новая функция — планирование сообщений. Теперь можно заранее написать послание и назначить точное время его отправки.

Напомним, руководство "Телеграма" задумалось над внедрением новой функции из-за опасений участников беспорядков в Гонконге. Активисты заявили, что власти страны могут найти способ узнать личные данные протестующих и отслеживать их чаты в мессенджере.