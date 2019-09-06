Памфилова пообещала быть "во всеоружии" в день выборов

На председателя Центризбиркома напали ночью, но она отбилась от преступника кулаками и стулом.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, на которую ночью напал неизвестный, пообещала быть "во всеоружии" в единый день голосования, 8 сентября. Она пояснила, что ни её саму, ни членов комиссии не получится деморализовать.

— Я уверена, что восьмого, в день выборов, и я, и вся моя команда, Центральная избирательная комиссия, будем во всеоружии, — заявила Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".

Она пояснила, что у неё крепкое самообладание и прекрасная команда. Памфилова также гарантировала, что ЦИК выполнит всё, что требуется от неё в рамках избирательной кампании.

Напомним, что минувшей ночью на дом главы ЦИК РФ в подмосковной Истре совершили разбойное нападение. По данным Лайфа, всё произошло, когда Памфилова вышла в прихожую перед сном, чтобы запустить в дом своего кота. Неизвестный в маске несколько раз ударил её электрошокером. По факту инцидента возбудили уголовное дело. В коттеджном посёлке, где произошёл инцидент, усилили охрану.