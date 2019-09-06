В Ленобласти задержали россиянина на "кадиллаке" с 63 кг гашиша

46-летний житель Санкт-Петербурга с готовностью рассказал о проведённой им незаконной сделке.

В пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области правоохранители задержали водителя Cadillac, который перевозил в тайнике десятки килограммов гашиша. Спецоперацию провели полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России.

— При осмотре машины в тайниках, оборудованных в порогах и арках транспортного средства, обнаружено 110 брикетов с наркотическим средством гашишем общей массой около 63 килограммов, — рассказали в полиции.

Водитель автомобиля заявил, что купил наркотики в Нидерландах. Он якобы не имеет выходов на тех, кто передал ему груз. Мужчина заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств".

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