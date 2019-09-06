Джанабаева отказалась от работы с Меладзе

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Фото © Instagram/albinadzhanabaeva

Исполнительница отметила, что участие в группе "ВИА Гра" принесло ей много возможностей.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева сообщила своим подписчикам, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Да, моё сотрудничество с Константином Меладзе прекращено, — написала Джанабаева в Instagram.

При этом певица отметила, что сотрудничество с продюсером в составе группы "ВИА Гра" дало ей новых авторов, возможность найти единомышленников и свою команду. Также она рассказала, что с февраля 2018 года все её новые песни выходили уже под лейблом Goldenlook.

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