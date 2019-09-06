Принадлежащая РПЦ компания получила право продавать эксклюзивное вино

Ожидается, что алкогольная продукция может появиться на рынке не раньше 2020 года.

Принадлежащая структурам РПЦ компания "Мезыбь" получила лицензию на производство, хранение и продажу вина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков.

— Это пока закрытый коммерческий проект... Не думаю, что это будет масс-маркет, — рассказал он Би-би-си.

По словам Волкова, церковные вина будут производиться в селе Дивноморское Краснодарского края. Он отметил, что алкогольная продукция может появиться на рынке не раньше 2020 года. По словам главы пресс-службы патриарха, это, вероятно, будет "достаточно эксклюзивное вино". Он привёл в пример католические папские вина, которые купить непросто.

Ранее в РПЦ признали проблему с отношением верующих к алкоголю.