Кот и кошка Памфиловой не пострадали при нападении преступника

Чиновница столкнулась с неизвестным в балаклаве, когда пошла запустить своего питомца в дом.

Питомцы главы ЦИК Эллы Памфиловой, на коттедж которой ночью было совершено разбойное нападение, не пострадали. Об этом председатель Центризбиркома рассказала Лайфу.

— Ни кот, ни кошка не пострадали. Очень хорошо, что с ними всё в порядке, — ответила она на соответствующий вопрос.

Памфилова заявила, что не собирается просить себе охрану в связи с произошедшим.

Напомним, что глава ЦИК столкнулась лицом к лицу с преступником в балаклаве, когда пошла к двери, чтобы запустить в дом своего кота. Первым чувством Памфиловой при виде неизвестного был страх, но она справилась с этой эмоцией и стала молотить злоумышленника изо всех сил.