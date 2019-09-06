В Оренбургской области нашли убитой 10-летнюю девочку

Сейчас правоохранительные органы города ищут причастного к расправе над школьницей.

В городе Абдулине Оренбургской области сегодня утром в одном из домов обнаружили тело 10-летней девочки с признаками насильственной смерти, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). На месте преступления работают следователи.

Ранее на Кубани задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве падчерицы. Он избил её "в воспитательных целях", а врачам заявил, что она упала с лестницы. А жительница Кирова призналась, что зарезала двухлетнего сына, потому что он мешал ей отдыхать.