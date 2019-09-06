Коллекторы запугали пожилую москвичку до смерти из-за 10 тысяч рублей

После гибели женщины её дочери пришло сообщение с текстом: "Примите ещё раз мои поздравления насчёт смерти вашей мамашки!"

Жительница Москвы Елена З. обратилась в полицию после смерти пожилой матери из-за угроз со стороны коллекторов. Женщина рассказала НТВ, что её с Ниной Владимировной терроризировали из-за долга всего в размере 10 тысяч рублей.

Елена взяла кредит на лекарства, но вовремя всё вернула, с процентами. Москвичка утверждает, что перевела деньги через Интернет, однако кредиторы заявили, что их не получили. После этого семью взяли в оборот коллекторы — на их телефоны начали поступать сообщения с угрозами и оскорблениями, а несколько раз неизвестные ломились в дверь квартиры. После очередных угроз у пенсионерки упало давление, врачи не смогли её спасти. По словам женщины, коллекторы уже узнали о смерти Нины Владимировны. На следующее утро на её телефон пришло сообщение с текстом: "Примите ещё раз мои поздравления насчёт смерти вашей мамашки!".

Информацию о доведении женщины до смерти уже проверяет ГСУ СКР по Москве.

— В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что коллекторов из Москвы оштрафовали на 100 тысяч рублей за многочисленные звонки отцу должника.