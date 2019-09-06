В Зеленограде обстреляли из арбалета собаку и чуть не попали в ребёнка

Мальчик получил сильную психологическую травму. Специалисты порекомендовали ему медикаментозное лечение.

Жительница Зеленограда обвинила своего соседа в том, что тот обстрелял из арбалета её собаку прямо на глазах её десятилетнего сына. Вторая стрела прилетела в животное в непосредственной близости от ребёнка. Мальчик получил тяжелейший шок, теперь он боится выходить даже на улицу. Пёс получил многочисленные травмы, но выжил.

По словам владелицы собаки Марии Яценко, сейчас животное проходит лечение с антибиотиками, обезболивающими и другими препаратами. Однако врачи оценивает состояние собаки как тяжёлое и опасаются отёка лёгких.

По словам Марии, стрелка взрослые члены её семьи не видели, но уверены, что это их сосед по участку.

— Мы услышали, как кричит наша собака, и ребёнок увидел, как она пробирается через забор с соседнего участка. Сын выбежал во двор к собаке и увидел оружие. Потом по фотографиям он идентифицировал, что это арбалет, — рассказала Лайфу Мария.

— Я выбежала сразу же, собака визжала, я начала искать ветеринарную помощь. В это время мне начали стучать в ворота. Я открыла, там стоял сосед со своим сыном, он начал кричать, что это моя собака разодрала ему кур, — вспоминает женщина.

Сын Марии получил тяжелейшую психологическую травму. Мальчик не может спать, боится гулять во дворе. Им посоветовали обратиться к психотерапевту, который сможет назначить медикаментозное лечение.

Как рассказал Лайфу сын иконописца, соседская собака якобы перегрызла всех их кур, из яиц которых они изготавливают специальную краску для росписи. Но в животное они не стреляли, более того, — сами были удивлены, когда услышали визги животного.

— Собака визжала у соседа, мы подумали, что он её бьёт или наказывает. Постучались и спросили, не она ли поела всех наших кур. Потом уже только через "Инстаграм" мы узнали все подробности, и обвинения в нашу сторону совершенно необоснованны. Оттуда стрелять нереально, там щель между землёй и глухим металлическим забором сантиметров десять. Я даже не представляю, как это можно сделать физически, — отметил он.

По его словам, они написали встречное заявление за угрозы и клевету.

Ранее Лайф сообщал, что житель подмосковной Кубинки обстрелял игравших во дворе детей, пуля попала в голову девочке.