Рогозин заявил, что Путин не поддержал идею строительства Восточного военными

По мнению главы госкорпорации, сроки на стройке соблюдаются и смысла менять подрядчика нет.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что президент РФ Владимир Путин не поддержал идею вице-премьера Юрия Борисова задействовать в строительстве космодрома Восточный Военную публично-правовую компанию.

— Президент поддержал позицию "Роскосмоса", что у нас есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей, — сказал Рогозин.

По его мнению, менять подрядчика оснований нет. Работы ведутся согласно графику. Более того, есть опережение на полтора месяца благодаря тому, что работы по одному из объектов на космодроме были начаты раньше срока.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в Правительстве РФ не удовлетворены темпами строительства космодрома Восточный. Он выразил уверенность, что нынешний подрядчик стройки — ПСО "Казань" — не сможет самостоятельно закончить стройку и космодром может завершить объединённая строительная компания Минобороны.

Этим летом экс-глава компании, строившей космодром Восточный, получил пять лет условно.