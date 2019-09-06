Адвокат: Зеленский подписал указы о помиловании 12 осуждённых на Украине россиян

По словам адвоката, обмен вновь откладывается, так как СБУ не привезла в пункт сбора ещё одного гражданина РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан РФ, переговоры об обмене которых ведут Москва и Киев. С таким утверждением выступил украинский адвокат Валентин Рыбин.

— Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах, — заявил он в видеообращении в "Фейсбуке".

Тем не менее, по словам Рыбина, долгожданный обмен заключёнными может не состояться, поскольку Служба безопасности Украины не доставила в пункт сбора ещё одного россиянина из списка.

Подтверждения данной информации из официальных источников пока не поступало.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключёнными с Украиной "подходят к финалу". По словам главы государства, он будет "крупным и масштабным" и хорошим шагом вперёд — к нормализации отношений между Москвой и Киевом.