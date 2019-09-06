Эксперт развеял миф об использовании бюджетников для фальсификаций: Они не стадо

По словам общественника и политолога Максима Григорьева, схемы из 90-х больше не пройдут благодаря прицельному общественному контролю за ходом выборов. Да и нынешние врачи и учителя не станут голосовать за того, кто им не нравится.

Член Общественной палаты, директор Института проблем демократии Максим Григорьев обратил внимание, что в преддверии выборов некоторые политические игроки стали делать информационные вбросы о влиянии работников бюджетной сферы на ход голосования. В частности, издание "Медуза" сегодня вновь написало о том, что они якобы голосуют за тех, на кого указывает начальство.

— Действительно, этот приём был широко распространён в 90-х, когда у нечистоплотных политических игроков была возможность проверить, за кого действительно они проголосовали. В наше же время благодаря активному общественному контролю за выборами вмешаться в тайну выбора избирателя практически нет никакой возможности, — объясняет эксперт.

Да и сами работники бюджетной сферы, по словам Григорьева, стали совершенно другими: в наше время попытка их принуждения к голосованию за определённого кандидата скорее может привести к обратному результату.

— Не надо забывать, что, например, такие бюджетники, как учителя и врачи, — это интеллигенция, в кабинке голосования и с учётом тайны голосования самостоятельно принимающая решения. Любой, кто считает, что бюджетники — это некое стадо, демонстрирует не только своё высокомерное презрение к ним, но и глубокое непонимание того, как они мыслят и принимают решения, — подчёркивает общественник.

Что касается самого сайта "Медузы", известного своей антироссийской позицией и источниками финансирования, то он, по мнению эксперта, на данном примере демонстрирует не столько свою политическую ангажированность, сколько полное непонимание текущих реалий России.

— Что, впрочем, совершенно неудивительно, так как редакция сайта давно находится не в России, а в Вильнюсе, и ждать от них понимания российской жизни совершенно бесполезно, — резюмирует Григорьев.

Напомним, что в единый день голосования, 8 сентября, в 85 регионах нашей страны пройдёт более пяти тысяч выборов разных уровней. При этом в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов.

Ранее в ЦИК назвали число россиян, которые смогут принять участие в выборах 8 сентября.