Набиуллина отметила слабый рост реальных доходов россиян

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала неудовлетворительной динамику реальных доходов российских граждан. Она заявила о необходимости решать данную проблему на базе устойчивого экономического роста. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
— К сожалению, динамика реальных доходов неудовлетворительная. Наши оценки здесь близки к оценкам Минэкономразвития на этот год, — ответила Набиуллина на вопрос корреспондента News.ru.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы граждан РФ вырастут всего на 0,1% в текущем году.
Напомним также, что Банк России сегодня снизил ключевую ставку до 7% годовых.
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