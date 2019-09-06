Набиуллина отметила слабый рост реальных доходов россиян

Прогнозы ЦБ близки к оценке Минэкономразвития, который ожидает роста всего на 0,1% в этом году.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала неудовлетворительной динамику реальных доходов российских граждан. Она заявила о необходимости решать данную проблему на базе устойчивого экономического роста. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

— К сожалению, динамика реальных доходов неудовлетворительная. Наши оценки здесь близки к оценкам Минэкономразвития на этот год, — ответила Набиуллина на вопрос корреспондента News.ru.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы граждан РФ вырастут всего на 0,1% в текущем году.

Напомним также, что Банк России сегодня снизил ключевую ставку до 7% годовых.