Валерия рассказала, как потеряла ребёнка от Иосифа Пригожина

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Фото © instagram/valeriya

Певица узнала о беременности на втором месяце, а до этого приняла большую дозу антибиотиков.

Певица Валерия рассказала об утрате во время начала отношений с продюсером Иосифом Пригожиным. Оказалось, что исполнительница потеряла ребёнка из-за антибиотиков.

Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна, — высказалась певица в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Только через пару недель певица поняла, что беременна. Врачи успокаивали Валерию, что всё может обойтись, однако случилось несчастье.

Но произошло отторжение плода. А пережили мы это, как всегда, просто в работе, так как на следующий день мне нужно было лететь на гастроли, — заявила артистка.

Певица добавила, что именно благодаря работе всегда стойко переносит трудности.

У Валерии также есть сын, который этим летом втайне от родных женился на однокласснице по швейцарской школе.

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