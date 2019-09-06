Валерия рассказала, как потеряла ребёнка от Иосифа Пригожина

Певица узнала о беременности на втором месяце, а до этого приняла большую дозу антибиотиков.

Певица Валерия рассказала об утрате во время начала отношений с продюсером Иосифом Пригожиным. Оказалось, что исполнительница потеряла ребёнка из-за антибиотиков.

— Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна, — высказалась певица в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Только через пару недель певица поняла, что беременна. Врачи успокаивали Валерию, что всё может обойтись, однако случилось несчастье.

— Но произошло отторжение плода. А пережили мы это, как всегда, просто в работе, так как на следующий день мне нужно было лететь на гастроли, — заявила артистка.

Певица добавила, что именно благодаря работе всегда стойко переносит трудности.

У Валерии также есть сын, который этим летом втайне от родных женился на однокласснице по швейцарской школе.