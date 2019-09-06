Роскомнадзор напомнил соцсетям о запрете на политрекламу 7 и 8 сентября

Нарушение данной нормы зарубежными порталами будет расценено как вмешательство в суверенные дела России.

Роскомнадзор напомнил Google, YouTube, Facebook и Instagram о запрете на политическую рекламу в "день тишины" 7 сентября и в единый день голосования — 8 сентября.

— Роскомнадзор направил представителям компаний Google LLC (в т.ч. YouTube) и Facebook Inc. (в т.ч. Instagram) обращение о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках, — сообщается на сайте ведомства.

Служба предупредила, что появление политрекламы на данных ресурсах будет расценено как вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов. Роскомнадзор добавил, что оставляет за собой право на адекватную реакцию.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, в 85 регионах нашей страны пройдёт более пяти тысяч выборных кампаний разных уровней. При этом в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов. В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин также планирует проголосовать.