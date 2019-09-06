Учёные назвали продукт, который может защитить от рака простаты

По их данным, если его употреблять не менее трёх раз в неделю, то он снижает риск заболевания на 17%.

Рак простаты — одно из наиболее распространённых онкологических заболеваний у мужчин и является причиной почти 10% смертей от рака среди представителей сильного пола.

Исследователи из Японии и США уверены, что если три раза в неделю употреблять в пищу грибы, то можно на 17% снизить риск возникновения этого заболевания. Свои выводы они опубликовали в издании International Journal of Cancer.

В исследовании приняли участие 36,5 тысячи мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Медицинские данные собирались в течение 13 лет. Примечательно, что положительный эффект чётко наблюдался у мужчин в возрасте от 50 лет.

Учёные объясняют это тем, что на мужской организм благотворно влияют соединения с антиоксидантами. Эти вещества содержатся в таких грибах, как вешенки, шиитаке и маитаке.

Ранее учёные рассказали о смертельной опасности соков и сладких напитков.