Адвоката A$AP Rocky обстреляли в Стокгольме

Полиция пока рассматривает разные версии. Задержаны несколько человек, в том числе его коллега.

Адвоката американского рэпера A$AP Rocky — Энрика Олсена Лилью — обстреляли в Стокгольме. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на местные СМИ.

Это случилось сегодня утром. Он сам позвонил в полицию, после чего скорая увезла его в больницу. По словам очевидцев, перед стрельбой у адвоката была стычка с каким-то человеком. Полиция задержала нескольких подозреваемых, в том числе его коллегу, которой запрещено контактировать с Лилью.