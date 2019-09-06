Адвоката A$AP Rocky обстреляли в Стокгольме

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Энрик Олсен Лилья. Фото everipedia.org

Полиция пока рассматривает разные версии. Задержаны несколько человек, в том числе его коллега.

Адвоката американского рэпера A$AP Rocky — Энрика Олсена Лилью — обстреляли в Стокгольме. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на местные СМИ.

Это случилось сегодня утром. Он сам позвонил в полицию, после чего скорая увезла его в больницу. По словам очевидцев, перед стрельбой у адвоката была стычка с каким-то человеком. Полиция задержала нескольких подозреваемых, в том числе его коллегу, которой запрещено контактировать с Лилью.

Имя Энрика Олсена Лилью стало всемирно известным благодаря тому, что он представлял в Стокгольме интересы A$AP Rocky, арестованного в этом городе за драку на улице. Рэпера приговорили в итоге к условному сроку и выплате штрафа. За него пытался вступиться даже президент США Дональд Трамп, но безрезультатно.

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