В Набережных Челнах попытка "только спросить" в очереди к врачу довела до драки

Очевидцы просили присутствующих в медучреждении мужчин разнять поссорившихся женщин.

Посетители детской городской поликлиники № 4 имени Ф.Г. Ахмеровой в Набережных Челнах не поделили место в очереди. Вместо положительного эффекта для здоровья от похода к педиатру дети и их родители получили ссадины. Видео поделились очевидцы конфликта в соцсетях.

Оказалось, что одна из женщин привела ребёнка на приём не по записи, а "через одного", потому что её сюда отправили с другого участка. Их отказались пускать те, кто заранее записывался и отстоял очередь.

— У одной женщины прижало ребёнка к двери, ребёнок ударился о ручку. В итоге все возмущались, орали и у меня ребёнок даже испугался. При этом у него сильно голова болела, и от ора, всего происходящего он потом плакал, когда пришли домой, — рассказала участница потасовки.

В медучреждении опубликовали заявление с извинениями за случившееся. Непосредственным участникам конфликта администрация поликлиники пожелала вежливости и добра.

Ранее Лайф рассказывал о другом конфликте в поликлинике. Врач из Оренбурга собралась осматривать горло ребёнка вилкой, что, конечно, не понравилось его матери.