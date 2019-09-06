Рогозин заявил, что Путин одобрил создание новой линейки ракет

Идея создания новой линейки российских ракет получила поддержку президента РФ Владимира Путина, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— Сегодня президент одобрил идеологию дальнейшего развития отечественного ракетостроения, — сказал глава госкорпорации.

Так, планируется создать новые ракеты от среднего до сверхтяжёлого класса, а также отработать метановые технологии. По словам Рогозина, это позволит "Роскосмосу" начать разработку многоразовой техники.

Ранее сообщалось, что в "Роскосмосе" запустили серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.