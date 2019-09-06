Генпрокуратура передала дело о нападении на Памфилову из МВД в аппарат СК РФ

Надзорное ведомство будет осуществлять контроль для всестороннего и полноценного расследования.

Уголовное дело о нападении на главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову из МВД России передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— По решению генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову будет передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России, — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, нападение на Памфилову было совершено, когда она в своём подмосковном доме вышла в прихожую перед сном, чтобы запустить с улицы кошку. Неизвестный в маске несколько раз ударил её электрошокером. В коттеджном посёлке, где произошёл инцидент, усилили охрану. Памфилова рассказала, как отбивалась от преступника.