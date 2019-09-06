В Челябинске пьяный полицейский устроил ДТП

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В Челябинске на перекрёстке улиц Героев Танкограда и Салютной столкнулись "Лада-приора" и "мерседес". За рулём отечественного автомобиля был полицейский, он на большой скорости выехал на красный свет.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-140774741_877627?z=photo-140774741_457358296%2Fwall-140774741_877627" target="_blank"><strong><ins>Регион-74 | Челябинск</ins></strong></a></p>

Он на красный пролетел на скорости 90 км/ч примерно. Пьяный в хлам. В мою машину осколки полетели, чуть парень не пострадал, потому что от удара на него автомобиль понесло, — передаёт паблик "Регион-74" слова очевидца.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-140774741_877627?z=photo-140774741_457358299%2Fwall-140774741_877627" target="_blank"><strong><ins>Регион-74 | Челябинск</ins></strong></a></p>

В ГУ МВД РФ по Челябинской области подтвердили факт нахождения полицейского за рулём "Лады". По факту ДТП начали проверку. В случае установления его вины он будет уволен со службы.

Ранее Лайф сообщал, что певица записала видео об умерших родных, а спустя несколько часов погибла в ДТП.

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