В Челябинске пьяный полицейский устроил ДТП

В Челябинске на перекрёстке улиц Героев Танкограда и Салютной столкнулись "Лада-приора" и "мерседес". За рулём отечественного автомобиля был полицейский, он на большой скорости выехал на красный свет.

— Он на красный пролетел на скорости 90 км/ч примерно. Пьяный в хлам. В мою машину осколки полетели, чуть парень не пострадал, потому что от удара на него автомобиль понесло, — передаёт паблик "Регион-74" слова очевидца.

В ГУ МВД РФ по Челябинской области подтвердили факт нахождения полицейского за рулём "Лады". По факту ДТП начали проверку. В случае установления его вины он будет уволен со службы.

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