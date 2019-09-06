На аэродром в Жуковском заказали отпугиватели птиц

В комплекс входят прибор Bird Gard Super Pro AMP, а также "Зеркальный шар" общей стоимостью 1,2 миллиона рублей.

На аэродром в подмосковном Жуковском заказали поставку приборов для отпугивания птиц. Это следует из данных заказа, размещённого на портале госзакупок.

Согласно документам, заказчиком выступает Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова, в чьём ведении находится используемый аэропортом Жуковский аэродром. В комплексе приборов указаны биоакустический прибор для защиты от птиц Bird Gard Super Pro AMP и отпугиватель "Зеркальный шар" общей стоимостью 1,2 миллиона рублей.

Напомним, 15 августа самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку на кукурузное поле рядом с аэропортом Жуковский. По данным перевозчика и Росавиации, в оба двигателя попали птицы. Всего на борту судна находилось более 230 человек. Опасные для самолётов пернатые по-прежнему находятся в воздушной гавани.