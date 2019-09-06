Пьяный киевлянин попытался застрелить жену из подводного ружья

7

Фото © Прокуратура Киева

Женщина в больнице с диагнозом "непроникающее ранение грудной клетки с наличием инородного тела".

Пьяный житель Киева решил расправиться с бывшей супругой и выстрелил в неё из ружья для подводной охоты. 51-летняя женщина не скончалась на месте, как планировал мужчина, её доставили в медучреждение, сотрудники которого вызвали Нацполицию, сообщает Прокуратура Киева.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/2804989262845751?__xts__%5B0%5D=68.ARA65jm8vUG8gGL1-lrJyxyD18-cC7rEMRzBy-eMt9BRQGQ2kURxeo2w3ewZ0yy9-0RT7HWN5g1fim_MIzRFYHZyT8jVEWtCS6lpOLVt2SJ2K8-bBQjHcEs_dY_i0gaqSk8ChteErxxK_nDbJuQycIctHufX1aOP3bUyHt07_TUOF5s_QK04nROLkchZBHO0Tcbh6FquGgvdiay1aLxbAdeIZQc-X4HhBN-Fl9JXSEXv_sbJhX52EwyafdjhaLSEnq99MSpgCTjy1iqKqtozK3EztakbXHo2wkGnVBUa54EcLxb6RPlMRS5jzUsYmm2qme93Ak4NtH4YzHf08JMYYj2zww&__tn__=-R" target="_blank">Прокуратура Киева</a></p>

Попытка убийства произошла в ходе ссоры. Пьяный экс-супруг зарядил металлический гарпун в ружьё для подводной охоты и выстрелил в женщину. С места преступления мужчина попытался сбежать, однако его задержали.

Теперь мужчина стал фигурантом дела по статье о покушении на убийство.

Ранее Лайф сообщал о депутате из Челябинской области, который расстрелял супругу из охотничьего ружья. По словам убийцы, жена призналась ему в измене, он напился, взял "сайгу" и сделал два выстрела в неё.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×