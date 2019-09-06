Пьяный киевлянин попытался застрелить жену из подводного ружья

Женщина в больнице с диагнозом "непроникающее ранение грудной клетки с наличием инородного тела".

Пьяный житель Киева решил расправиться с бывшей супругой и выстрелил в неё из ружья для подводной охоты. 51-летняя женщина не скончалась на месте, как планировал мужчина, её доставили в медучреждение, сотрудники которого вызвали Нацполицию, сообщает Прокуратура Киева.

Попытка убийства произошла в ходе ссоры. Пьяный экс-супруг зарядил металлический гарпун в ружьё для подводной охоты и выстрелил в женщину. С места преступления мужчина попытался сбежать, однако его задержали.

Теперь мужчина стал фигурантом дела по статье о покушении на убийство.

Ранее Лайф сообщал о депутате из Челябинской области, который расстрелял супругу из охотничьего ружья. По словам убийцы, жена призналась ему в измене, он напился, взял "сайгу" и сделал два выстрела в неё.