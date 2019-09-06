Экс-король Малайзии пожалел о браке с "мисс Москва"

Также Мухаммад V теперь считает, что зря отрёкся от престола ради русской супруги.

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "мисс Москва" Оксаной Воеводиной, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление дворца Келантана.

Кроме того, султан пожалел, что оставил трон ради жены. Также он недоволен, что в Интернете появились его личные фотографии и ложная информация о его жизни, отмечает издание.

Напомним, ранее развод экс-короля Малайзии с "мисс Москва" подтвердил личный адвокат Его Величества. Мухаммад V три раза произнёс "талак", что в шариатском законодательстве означает необратимый развод.

О разводе пары впервые сообщило издание New Straits Times. В публикации газеты уточнялось, что документы в суд были поданы 22 июня, а процедура расторжения брака завершилась 1 июля. Вскоре после появления информации о разрыве супругов в СМИ Оксана, которую на родине мужа стали звать Риханой, опубликовала видео, в котором призналась в любви бывшему королю Малайзии. Близкая подруга Воеводиной, директор конкурса "Краса России" Татьяна Андреева, подтвердила развод россиянки с Мухаммадом V.