В Минфине разработали законопроект о "гарантированном пенсионном продукте"

Благодаря новой системе граждане смогут присоединить свои накопления к такому продукту.

Минфин России направил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сказано в сообщении пресс-службы Минфина.

— Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте", в настоящий момент он направлен на согласование в Минтруд, — говорится в сообщении.

В ближайшее время в министерстве планируют представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональными и экспертными сообществами, после чего его внесут в правительство, добавили в пресс-службе.

Главные черты нового продукта включают в себя добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантию сохранности долгосрочных накоплений граждан со стороны государства, регистрацию накопительных счетов, а также налоговые льготы для бизнеса вместе с налоговыми вычетами для граждан.

Благодаря новой системе граждане смогут присоединить свои накопления к гарантированному пенсионному продукту.

В Минфине также отметили, что основными целями такого законопроекта является создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений, а также создание стимулов для самостоятельного формирования данных накоплений работником и развития корпоративных пенсионных реформ.

Ранее в правительстве РФ одобрили проект о праве граждан на получение пенсии из негосударственных пенсионных фондов для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет.