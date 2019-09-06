На месте обрушения бывшего детского лагеря в Подмосковье найдено тело погибшего

Оперативные службы Московской области в ходе разбора завалов на территории бывшего детского лагеря нашли тело погибшего. Об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

— В 20:25 было обнаружено тело одного погибшего, — приводит агентство слова собеседника в ведомстве.

Напомним, накануне стало известно, что здание бывшего детского лагеря "Солнышко" обрушилось в Сергиево-Посадском районе Московской области. Сообщалось, что под завалами могут быть трое-четверо рабочих.