Первый президент Казахстана встретится с главой РФ Владимиром Путиным, посетит ВДНХ, а также поучаствует в мероприятиях по случаю Дня города Москвы.

Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Ресей Федерациясына келді pic.twitter.com/XizmKGVaCb — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) September 6, 2019

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщил на своей странице в "Твиттере" его пресс-секретарь Айдос Укибай.

— Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, — написал он в комментарии к соответствующей видеозаписи.

В ходе визита, по данным пресс-секретаря, Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, посетит национальный павильон "Казахстан" на ВДНХ и поучаствует в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Москвы.