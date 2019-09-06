Назарбаев прибыл в Россию с рабочим визитом

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Первый президент Казахстана встретится с главой РФ Владимиром Путиным, посетит ВДНХ, а также поучаствует в мероприятиях по случаю Дня города Москвы.

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщил на своей странице в "Твиттере" его пресс-секретарь Айдос Укибай.

— Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, — написал он в комментарии к соответствующей видеозаписи.

В ходе визита, по данным пресс-секретаря, Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, посетит национальный павильон "Казахстан" на ВДНХ и поучаствует в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Москвы.

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