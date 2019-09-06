Путин позвонил Памфиловой после нападения преступника на неё

Президент РФ Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома России Элле Памфиловой, чтобы поддержать её после нападения неизвестного на её дом. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
— Сразу после прилёта президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный ему было доложено об инциденте... После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки, — приводит ТАСС слова официального представителя Кремля.
Напомним, нападение на Памфилову было совершено, когда она вышла вечером в прихожую, чтобы запустить с улицы кошку. Неизвестный несколько раз ударил её электрошокером. В коттеджном посёлке, где произошёл инцидент, усилили охрану. Памфилова рассказала, как отбивалась от преступника.
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