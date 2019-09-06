Кравчук рассказал, в чём главная ошибка украинских политиков

Он призвал слушать своих граждан и создавать законы, каждый из которых отвечает интересам государства.

Властям Украины необходимо учитывать в своей политике интересы всех регионов в стране, а несоблюдение баланса является главной ошибкой политиков за последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

— Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтён. Какая главная ошибка последних времён была? — сказал Кравчук.

Он напомнил о бывшем президенте Украины Петре Порошенко, который, по словам Кравчука, хотел распространить интересы и цели одного региона на всю Украину.

— Или востока — на всю Украину, или запада — на всю Украину. Это не получится. Люди имеют свои интересы, — подчеркнул Кравчук.

Первый украинский президент призвал слушать людей, а также создавать законы, каждый из которых отвечает интересам всей страны.

Кроме того, он выразил идею об уменьшении количества депутатов в Верховной раде, где сейчас 450 мест.

Ранее Лайф рассказал, что экс-президенту Украины Петру Порошенко наконец-то нашли работу в Верховной раде.