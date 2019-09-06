Один человек погиб при аварии судна с российско-украинским экипажем на Эльбе

Один человек погиб и двое пострадали из-за аварии грузового судна на Эльбе, произошедшей в пятницу, 6 сентября. Экипаж состоит из одиннадцати россиян и двух украинцев, сообщает ТАСС со ссылкой на Германскую службу расследования аварий на море.

— Кто может быть среди жертв, россиянин это или украинец, не могу сказать, — пояснил агентству представитель ведомства.

По предварительной информации, в машинном отделении судна, следовавшего в Калининград из Роттердама под флагом Мальты, произошёл пожар, который сейчас уже потушен.