США провели испытательные запуски четырёх ракет

Манёвры осуществили для оценки и проверки характеристик данных стратегических систем.

США провели испытательные запуски четырёх неснаряжённых баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сказано на сайте американских ВМС.

Учебные пуски провели рано утром рядом с побережьем Южной Калифорнии. Первые два из них прошли 4-го, остальные — 6 сентября.

Манёвры осуществили для оценки и проверки характеристик данных стратегических систем, а не как "ответ на происходящие в мире события", отмечается в сообщении.

— Запуски на этой неделе продолжают демонстрировать надёжность и доверие к нашим ракетам с продлённым сроком службы, — сказал вице-адмирал Джонни Р. Вулф.

Запуск таких ракет США провели в общей сложности 176 раз с момента их поставки на вооружение в 1989 году.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об угрозе базам РФ от американских ракет в Южной Корее.