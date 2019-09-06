Появилось видео с места аварии судна с российско-украинским экипажем на Эльбе

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В результате произошедшего погиб один человек, ещё двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Германская телерадиокомпания NDR опубликовала видео с места аварии судна с российско-украинским экипажем на реке Эльбе.

По её данным, в результате произошедшего на судне пожара погиб один человек, ещё двое в тяжёлом состоянии были госпитализированы. На борту находилось 13 членов экипажа.

Судно длиной 132 метра и шириной 16 метров следовало из Роттердама через Кильский канал в Калининград.

Напомним, ранее стало известно, что на борту было двое украинцев и одиннадцать россиян. Кто именно погиб, на данный момент не ясно.

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