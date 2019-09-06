В Ингушетии будет сокращено и обновлено правительство

Ранее ряд региональных чиновников и министров уже покинули занимаемые должности.

Правительство Республики Ингушетия в ближайшем будущем будет обновлено и сокращено. Об этом заявил врио главы региона Махмуд-Али Калиматов.

— Финансы должны использоваться по целевому назначению. У нас будет новое правительство, оно будет очень сокращено, я не позволю этой новой команде выходить за рамки закона, и если я узнаю что-то такое, то они тоже работать не будут, кто бы это ни был и как бы я им не доверял, — приводит его слова ТАСС.

Ранее Калиматов, возглавивший регион после ухода Юнус-Бека Евкурова уже принял отставки министров образования и финансов Ингушетии Юсупа Костоева и Бекхана Оздоева, главы Минисерства экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлана Вышегурова, также постоянного представителя региона при президенте РФ Алихана Цечоева

Кроме того, в июле было подписано заявление об отставке первого заместителя председателя правительства республики Багаудина Оздоева. Также сложить свои полномочия решил и председатель правительства Зялимхан Евлоев, однако на каком этапе находится этот процесс-не уточняется.