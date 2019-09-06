В США число смертей от курения вейпа увеличилось до трёх

При этом на данный момент в стране зафиксировано 450 случаев лёгочных заболеваний в 33 штатах.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) сообщили о смерти трёх человек, которые курили электронные сигареты и были госпитализированы с лёгочными заболеваниями, передаёт телеканал CNN со ссылкой на данные центра.

Согласно информации телеканала, в США на данный момент расследуются обстоятельства возникновения лёгочных заболеваний у 450 человек в 33 штатах. Неделей ранее этот показатель составлял 215 человек в 25 штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний приступили к тщательному анализу лёгочных заболеваний на наличие связи с курением электронных сигарет.

Первый случай смерти от курения вейпа был зафиксирован в конце августа в штате Иллинойс. Курившего вейп доставили в больницу с тяжёлым респираторным заболеванием.

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